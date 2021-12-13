Президент Ильхам Алиев: Очень хотел бы, чтобы другие наши футбольные команды пошли по стопам «Карабаха», и я бы провел с ними встречу

Очень хотел бы, чтобы другие наши футбольные команды пошли по стопам "Карабаха", и я бы провел с ними встречу, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев 13 декабря, принимая членов футбольной команды "Карабах", вышедшей в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

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