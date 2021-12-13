https://news.day.az/officialchronicle/1415083.html Президент Ильхам Алиев: Все заминировано, разрушено, но осудила ли какая-то европейская организация Армению за эту трагедию?
Президент Ильхам Алиев: Все заминировано, разрушено, но осудила ли какая-то европейская организация Армению за эту трагедию?
Все заминировано. После войны мы около 200 человек или потеряли, или они стали калеками, инвалидами. Осудила ли какая-то европейская организация Армению за эту трагедию? Нет!
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 декабря, принимая членов футбольной команды "Карабах", вышедшей в плей-офф Лиги конференций УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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