https://news.day.az/officialchronicle/1415653.html Президент Ильхам Алиев: Правовой режим в Зангезурском коридоре должен быть аналогичным режиму в Лачинском коридоре
Президент Ильхам Алиев: Правовой режим в Зангезурском коридоре должен быть аналогичным режиму в Лачинском коридоре
Правовой режим в Зангезурском коридоре должен быть аналогичным режиму в Лачинском коридоре.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
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