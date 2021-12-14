https://news.day.az/officialchronicle/1415657.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является надежным поставщиком природного газа четырем странам-членам НАТО, и их число может расти
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является надежным поставщиком природного газа четырем странам-членам НАТО, и их число может расти
Азербайджан является надежным поставщиком природного газа четырем странам-членам НАТО, и их число может расти.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
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