В Брюсселе состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

14 декабря в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялась встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретил главу государства Ильхама Алиева.

Затем было сделано совместное фото.

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