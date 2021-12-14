https://news.day.az/officialchronicle/1415658.html В Брюсселе состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом - ФОТО
В Брюсселе состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом - ФОТО
14 декабря в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялась встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретил главу государства Ильхама Алиева.
Затем было сделано совместное фото.
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