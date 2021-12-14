https://news.day.az/officialchronicle/1415664.html Президент Ильхам Алиев: Достигнуто соглашение о строительстве железнодорожного сообщения и автомагистрали из Азербайджана через Армению в Нахчыван
Президент Ильхам Алиев: Достигнуто соглашение о строительстве железнодорожного сообщения и автомагистрали из Азербайджана через Армению в Нахчыван
На данном этапе мы достигли договоренности о строительстве железнодорожного сообщения и автомагистрали из Азербайджана через Армению в Нахчыван, но точный маршрут дороги еще не определен.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
"Это вопрос будущего обсуждения", - сказал глава государства.
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