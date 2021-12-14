https://news.day.az/officialchronicle/1415696.html В Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ФОТО
В Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ФОТО
14 декабря в Брюсселе в ходе обеда состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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