https://news.day.az/officialchronicle/1415701.html Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Североатлантического Совета в Брюсселе
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Североатлантического Совета в Брюсселе
14 декабря в столице Королевства Бельгия Брюсселе состоялось заседание Североатлантического Совета НАТО.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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