Президент Ильхам Алиев: В середине ноября один из задержанных армянских военных был ранен, и наши врачи оперировали его

В середине ноября один из задержанных армянских военных был ранен, и наши врачи оперировали его.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанской газете El Pais, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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