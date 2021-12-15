Президент Ильхам Алиев: Нам удалось убедить Армению в неизбежности открытия автомобильной дороги

Нам удалось убедить Армению в неизбежности открытия автомобильной дороги.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанской газете El Pais, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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