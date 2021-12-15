Президент Ильхам Алиев: Азербайджан экспортирует военную продукцию более чем в 30 стран

Азербайджан экспортирует военную продукцию более чем в 30 стран.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанской газете El Pais, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Что касается дронов, мы продолжаем закупать их. После окончания войны мы заключили новые контракты на приобретение новых модификаций, и как вы отметили, одновременно производим и поставляем на рынок не дроны-истребители и камикадзе, а разведывательные дроны. Азербайджан экспортирует военную продукцию более чем в 30 стран, мы уже развили военно-промышленный комплекс, удовлетворяющий наши основные потребности. Мы продолжаем это, потому что, как я уже отметил, все еще существует угроза армянского реваншизма, угроза нарушения стабильности. Таким образом, мы должны быть готовы в любой момент встать на защиту наших границ",- сказал глава государства.