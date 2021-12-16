https://news.day.az/officialchronicle/1416185.html Президент Ильхам Алиев: Завершено более 90 процентов работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом
Президент Ильхам Алиев: Завершено более 90 процентов работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом
Завершено более 90 процентов работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите Восточного партнерства Европейского союза в Брюсселе.
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