Президент Ильхам Алиев: Переговоры с премьер-министром Армении, продлившиеся около 5 часов, прошли в конструктивной атмосфере

Переговоры с премьер-министром Армении, продлившиеся около 5 часов, прошли в конструктивной атмосфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите Восточного партнерства Европейского союза в Брюсселе.

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