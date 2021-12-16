https://news.day.az/officialchronicle/1416191.html Президент Ильхам Алиев: Переговоры с премьер-министром Армении, продлившиеся около 5 часов, прошли в конструктивной атмосфере
Президент Ильхам Алиев: Переговоры с премьер-министром Армении, продлившиеся около 5 часов, прошли в конструктивной атмосфере
Переговоры с премьер-министром Армении, продлившиеся около 5 часов, прошли в конструктивной атмосфере.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите Восточного партнерства Европейского союза в Брюсселе.
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