https://news.day.az/officialchronicle/1416192.html По инициативе Президента Франции в Брюсселе состоялась неформальная встреча Президента Ильхама Алиева и премьера Армении - ФОТО
По инициативе Президента Франции в Брюсселе состоялась неформальная встреча Президента Ильхама Алиева и премьера Армении - ФОТО
15 декабря по инициативе Президента Французской Республики Эммануэля Макрона в Брюсселе состоялась неформальная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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