По инициативе Президента Франции в Брюсселе состоялась неформальная встреча Президента Ильхама Алиева и премьера Армении

15 декабря по инициативе Президента Французской Республики Эммануэля Макрона в Брюсселе состоялась неформальная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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