Президент Ильхам Алиев вновь избран президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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