Президент Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны

16 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий граждан со статусом членов семей шехидов и лиц, которым назначена инвалидность в связи с войной, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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