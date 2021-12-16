https://news.day.az/officialchronicle/1416431.html Президент Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны
Президент Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны
16 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий граждан со статусом членов семей шехидов и лиц, которым назначена инвалидность в связи с войной, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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