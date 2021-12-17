Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Катара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Катара Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани по случаю национального праздника Катара, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш братский народ с национальным праздником Государства Катар, передаю наилучшие пожелания.

Сегодня азербайджано-катарские отношения находятся на пути динамичного развития. Убежден, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для расширения традиционно дружественных связей в интересах наших народов, полного использования потенциала взаимовыгодного сотрудничества.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.