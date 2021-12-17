В Азербайджане повышены зарплаты учителей

17 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработных плат учителей, работающих в государственных общеобразовательных заведениях, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, в том числе директоров и заместителей директоров этих заведений, а также руководителей допризывной подготовки молодежи, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с 1 января 2022 года месячные должностные оклады учителей, работающих в государственных общеобразовательных заведениях, финансируемых из государственного бюджета, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, в том числе директоров и заместителей директоров этих заведений, в среднем повышаются на 20 процентов, руководителей допризывной подготовки молодежи - на 40 процентов.

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