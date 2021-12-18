Президент Ильхам Алиев внес изменение в Правила постоянного использования системы «Зеленый коридор» участниками внешней торговли

18 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в "Правила получения участниками внешней торговли права постоянного пользования системы "Зеленый коридор", приостановления такого права, аннулирования и восстановления", утвержденные указом Президента Азербайджана № 427 от 21 декабря 2018 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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