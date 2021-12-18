https://news.day.az/officialchronicle/1417256.html Утверждено Положение о Госкомиссии по радиочастотам - Указ Президента Ильхама Алиева
Утверждено Положение о Госкомиссии по радиочастотам - Указ Президента Ильхама Алиева
18 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о Государственной комиссии по радиочастотам Азербайджана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кабмину Азербайджана поручено решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.
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