Утверждено Положение о Госкомиссии по радиочастотам

18 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о Государственной комиссии по радиочастотам Азербайджана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кабмину Азербайджана поручено решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.