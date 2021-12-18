https://news.day.az/officialchronicle/1417284.html Президент Ильхам Алиев: Россия полностью уважает нашу политику, внешнюю политику, энергетическую политику, мы не конкуренты
Президент Ильхам Алиев: Россия полностью уважает нашу политику, внешнюю политику, энергетическую политику, мы не конкуренты
Россия полностью уважает нашу политику, внешнюю политику, энергетическую политику. Мы не конкуренты.
Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore в рамках рабочего визита в Брюссель, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре