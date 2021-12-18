Президент Ильхам Алиев: В последующие несколько десятилетий нефть и газ сыграют важную роль в нашей экономике

В последующие несколько десятилетий нефть и газ сыграют важную роль в нашей экономике.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore в рамках рабочего визита в Брюссель, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется