https://news.day.az/officialchronicle/1417285.html Президент Ильхам Алиев: В последующие несколько десятилетий нефть и газ сыграют важную роль в нашей экономике
Президент Ильхам Алиев: В последующие несколько десятилетий нефть и газ сыграют важную роль в нашей экономике
В последующие несколько десятилетий нефть и газ сыграют важную роль в нашей экономике.
Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore в рамках рабочего визита в Брюссель, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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