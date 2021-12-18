https://news.day.az/officialchronicle/1417295.html Президент Ильхам Алиев: В Армении действительно должны осознать эту золотую возможность
Президент Ильхам Алиев: В Армении действительно должны осознать эту золотую возможность
Мы будем ездить в Нахчыванскую Автономную Республику через территорию Армении. Здесь нет проигравшей стороны. Считаю, что в Армении действительно должны осознать эту золотую возможность.
Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore в рамках рабочего визита в Брюссель, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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