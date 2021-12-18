https://news.day.az/officialchronicle/1417305.html Президент Ильхам Алиев: Приняты важные решения по деятельности, которая незамедлительно будет осуществлена Арменией
Президент Ильхам Алиев: Приняты важные решения по деятельности, которая незамедлительно будет осуществлена Арменией
Вчера были приняты важные решения по деятельности, которая незамедлительно будет осуществлена Арменией для начала практической реализации железнодорожного проекта.
Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore в рамках рабочего визита в Брюссель, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре