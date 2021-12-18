Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не нарушаем никакого контракта, не нарушаем ни единого слова в нем

Мы никогда не нарушаем никакого контракта, не нарушаем ни единого слова в нем.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore в рамках рабочего визита в Брюссель, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Поэтому наши партнеры доверяют нам и у нас хорошие отношения со всеми соседями. Кроме того, надеемся, что нормализуются отношения и с Арменией, как мы обсуждали это вчера с премьер-министром Пашиняном и президентом Мишелем. Тогда Армения тоже получит возможность стать членом региональной транспортной сети, потому что в настоящее время она находится в тупиковой ситуации. У нее нет железнодорожного сообщения с Россией, но будет. У нее нет железнодорожного сообщения с Ираном, но будет через территорию Азербайджана. Из Азербайджана можно будет проехать в Нахчыванскую Автономную Республику через территорию Армении. Здесь нет проигравшей стороны. Считаю, что в Армении действительно должны осознать эту прекрасную возможность с тем, чтобы действовать более активно и, не колеблясь, присоединиться к нам в этих планах на будущее",- сказал глава государства.