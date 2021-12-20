В Азербайджане повышен размер пособия для многодетных женщин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 декабря подписал указ о внесении изменения в указ Президента Азербайджана "Об установлении размера социального пособия для женщин, имеющих более пяти детей" №72 от 27 декабря 2013 года, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, размер социального пособия для женщин, имеющих более пяти детей, повышен с 55 до 70 манатов.

Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.