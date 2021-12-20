В Азербайджане на базе отделов образования создаются региональные управления образования - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 декабря подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжения Президента Азербайджана "Об утверждении структуры министерства образования Азербайджана" №1251 от 27 декабря 2010 года и "О совершенствовании структуры министерства образования Азербайджана" №664 от 24 июля 2014 года, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению:
1. Аннулируется часть 1 распоряжения Президента Азербайджана "Об утверждении структуры министерства образования Азербайджана" №1251 от 27 декабря 2010 года.
2. В распоряжение "О совершенствовании структуры министерства образования Азербайджана" №664 от 24 июля 2014 года вносятся нижеследующие изменения.
2.1. Часть 1 будет дана в нижеследующей редакции:
"1. Создаются нижеследующие региональные управления министерства образования Азербайджана.
1.1. На базе отделов образования г. Сумгайыт, Абшеронского, Хызинского районов - Абшерон-Хызинское региональное управление образования.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре