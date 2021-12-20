Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между Азербайджаном, Грузией и Турцией
20 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Протокола о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, утвержден "Протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции", подписанный в Измире 8 октября 2021 года.
Государственному таможенному комитету Азербайджана поручено после вступления в силу Протокола выполнить его положения.
МИД Азербайджана поручено направить уведомления грузинской и турецкой сторонам о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Протокола в силу.
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