https://news.day.az/officialchronicle/1418409.html Назначены председатели и судьи в ряд судов первой инстанции Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначены председатели и судьи в ряд судов первой инстанции Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 декабря подписал распоряжение о назначении председателей и судей в ряд судов первой инстанции, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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