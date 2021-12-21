https://news.day.az/officialchronicle/1418436.html В Азербайджане утверждено "Образцовое положение об Агропарках" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане утверждено "Образцовое положение об Агропарках" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении "Образцового положения об Агропарках".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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