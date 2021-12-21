В Азербайджане утвержден Устав Агентства по развитию экономических зон

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об обеспечении деятельности Агентства развития зон при министерстве экономики Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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