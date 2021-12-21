Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турции

21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатиха Донмеза.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр Фатих Донмез передал главе государства приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия главы Турецкого государства и просил передать его приветствия Реджепу Тайипу Эрдогану.

На встрече было подчеркнуто постоянное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех областях, с удовлетворением отмечено продолжение сотрудничества в энергетическом секторе, как и в прежние годы.

В ходе беседы говорилось о значении совместных глобальных энергетических проектов, реализуемых Азербайджаном и Турцией, было подчеркнуто, что визит министра Фатиха Донмеза является хорошей возможностью для обсуждения перспектив развития сотрудничества в энергетической сфере.

На встрече было отмечено, что предстоящий в Баку 1-й Азербайджано-турецкий энергетический форум является новой платформой для расширения сотрудничества между нашими странами, выявления новых направлений, обсуждения конкретных проектов в энергетическом секторе.