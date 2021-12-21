Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии

21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было высказано удовлетворение развитием азербайджано-грузинских двусторонних дружественных отношений в различных направлениях, в том числе в области военного сотрудничества.

Выражена надежда, что визит министра обороны Грузии в нашу страну внесет вклад в расширение связей.