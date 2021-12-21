https://news.day.az/officialchronicle/1418462.html Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии - ВИДЕО
21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было высказано удовлетворение развитием азербайджано-грузинских двусторонних дружественных отношений в различных направлениях, в том числе в области военного сотрудничества.
Выражена надежда, что визит министра обороны Грузии в нашу страну внесет вклад в расширение связей.
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