https://news.day.az/officialchronicle/1418822.html Президент Ильхам Алиев присвоил группе военнослужащих МЧС Азербайджана высшие воинские звания
Президент Ильхам Алиев присвоил группе военнослужащих МЧС Азербайджана высшие воинские звания
22 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий группе военнослужащих министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства внесены изменения в "Список должностных лиц МЧС Азербайджана, имеющих высшие воинские (специальные) звания", утвержденный распоряжением № 574 Президента Азербайджана от 3 ноября 2009 года.
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