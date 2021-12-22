Президент Ильхам Алиев присвоил группе военнослужащих МЧС Азербайджана высшие воинские звания

22 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий группе военнослужащих министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства внесены изменения в "Список должностных лиц МЧС Азербайджана, имеющих высшие воинские (специальные) звания", утвержденный распоряжением № 574 Президента Азербайджана от 3 ноября 2009 года.

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