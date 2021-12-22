Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве в области архивного дела" между Азербайджаном и Венгрией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в области архивного дела" между Национальным архивным управлением Азербайджана и Венгрии, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Указом утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области архивного дела" между Национальным архивным управлением Азербайджана и Венгрии, подписанное 22 сентября 2021 года в Нью-Йорке.
После вступления в силу Соглашения, указанного в первой части данного Указа, Национальное архивное управление Азербайджана обеспечит реализацию его положений.
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана направит венгерской стороне уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Соглашения в силу.
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