Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве в области архивного дела" между Азербайджаном и Венгрией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в области архивного дела" между Национальным архивным управлением Азербайджана и Венгрии, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Указом утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области архивного дела" между Национальным архивным управлением Азербайджана и Венгрии, подписанное 22 сентября 2021 года в Нью-Йорке.

После вступления в силу Соглашения, указанного в первой части данного Указа, Национальное архивное управление Азербайджана обеспечит реализацию его положений.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана направит венгерской стороне уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Соглашения в силу.