Джабраилу Ханларову присвоена квалификация государственного советника 3-го класса

22 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении начальнику Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям Джабраилу Эльдар оглу Ханларову квалификации государственного советника 3-го класса, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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