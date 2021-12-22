https://news.day.az/officialchronicle/1418834.html Джабраилу Ханларову присвоена квалификация государственного советника 3-го класса - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Джабраилу Ханларову присвоена квалификация государственного советника 3-го класса - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
22 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении начальнику Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям Джабраилу Эльдар оглу Ханларову квалификации государственного советника 3-го класса, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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