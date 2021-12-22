https://news.day.az/officialchronicle/1418836.html Утверждено Положение о Государственной службе специальной связи и информационной безопасности - Указ Президента Ильхама Алиева
Утверждено Положение о Государственной службе специальной связи и информационной безопасности - Указ Президента Ильхама Алиева
22 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Положения о Государственной службе специальной связи и информационной безопасности, структуры Службы, численности военнослужащих и гражданских работников, перечня должностей высшего офицерского состава, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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