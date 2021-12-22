https://news.day.az/officialchronicle/1418868.html Утверждено изменение в изображения военной формы и знаков отличия военнослужащих СГБ Азербайджана
Утверждено изменение в изображения военной формы и знаков отличия военнослужащих СГБ Азербайджана
22 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в "Положение о военной форме и знаках отличия Службы государственной безопасности Азербайджана" и в "Изображения военной формы и знаков отличия военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана", утвержденных указом Президента Азербайджана № 572 от 14 мая 2007 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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