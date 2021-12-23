Сопредседатели и члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Ильхама Алиева

Сопредседатели и члены правления Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, господин Президент,

Поздравляем Вас с днем рождения и передаем наилучшие пожелания.

Этот год был знаменательным как для Вас, так и для Азербайджана в целом. Ваша страна приступила к такой трудной, но радостной деятельности, как восстановление и реконструкция городов, населенных пунктов, исторических памятников для того, чтобы бывшие вынужденные переселенцы могли вернуться к нормальной жизни на освобожденных территориях, возобновить экономическую деятельность. В Шушу уже возвращается жизнь. Пройдясь вместе с Вами по этим территориям, мы имели возможность стать свидетелями достигнутых Вами исторических успехов, проводимых работ по реконструкции, а также ознакомиться с живописной природой региона.

Несмотря на продолжающиеся трудности из-за пандемии, нас очень обрадовало успешное проведение в этом году Глобального Бакинского форума с участием членов семьи Международного Центра Низами Гянджеви. Надеемся, что в следующем году форум пройдет еще более успешно. Пользуясь случаем, выражаем Вам глубокую благодарность за Ваше высокое доверие к Международному центру Низами Гянджеви, а также за постоянную огромную поддержку.

Ваше превосходительство, еще раз поздравляем Вас с днем рождения и Новым годом, желаем здоровья, счастья.

С глубоким уважением,

Вайра Вике-Фрейберга

Президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах,

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви

Исмаил Серагельдин

вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах,

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви

Росен Плевнелиев

Президент Болгарии в 2012-2017 годах

Амр Муса

генеральный секретарь Лиги арабских государств в 2001-2011 годах

Петер Стоянов

Президент Болгарии в 1997-2002 годах

Ив Летерм

премьер-министр Бельгии в 2008, 2009-2011 годах

Златко Лагумджия

премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах

Эка Ткелашвили

заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах

Виктор Ющенко

Президент Украины в 2005-2010 годах

Катерина Ющенко

первая леди Украины в 2005-2010 годах

Филип Вуянович

Президент Монтенегро в 2003-2018 годах

Борис Тадич

Президент Сербии в 2004-2012 годах

Иво Йосипович

Президент Хорватии в 2010-2015 годах

Ровшан Мурадов

генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви".