Автор: Эмин Алиев

Сегодня, 24 декабря, день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева - Верховного Главнокомандующего, который останется в истории как Победоносный Лидер, впервые за много веков освободивший по праву принадлежащие нашей стране земли, написавший летопись победы, вернувший народу национальную гордость.

С именем Ильхама Алиева связаны все победы и достижения современного Азербайджана - достаточно сказать, что за почти два десятилетия экономика страны выросла более чем втрое - и это несмотря на несколько глобальных кризисных волн. Президент Ильхам Алиев стал инициатором курса на диверсификацию национальной экономики и акцентированное развитие ненефтяных отраслей. Под руководством Президента Ильхама Алиева была разработана широкомасштабная программа реформ, охвативших самые разные направления - от макроэкономической политики и делового климата до отношений "государство-гражданин". В результате уровень бедности снизился с 49 до 5 процентов, по инвестиционной привлекательности Азербайджан вошел в топы мировых рейтингов, а в целом иностранные инвесторы вложили в экономику страны более 140 млрд долларов США. Сам Азербайджан стал одним из гарантов энергетической безопасности Европы, реализовав Южный газовый коридор - один из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века.

В 2004 году по инициативе Президента Ильхама Алиева принимается Государственная программа развития регионов. В разы увеличился бюджет страны - достаточно вспомнить, что в 2003 году госбюджет Азербайджана составлял всего 1,2 млрд долларов США! Для сравнения, в 2022 году доходы государственного бюджета составят около 26,8 млрд манатов - порядка 15,8 млрд долларов! Президент Ильхам Алиев выстроил в Азербайджане устойчивую, стабильно функционирующую и продолжающую развиваться экономику, ставшую основой сильного, независимого Азербайджана! И в результате сегодня эксперты, политологи и аналитики повторяют, что Азербайджан - страна, с которой невозможно говорить с позиции силы, которой невозможно диктовать свою волю извне.

Свою силу наша страна во главе с ее победоносным Верховным главнокомандующим продемонстрировала осенью прошлого года, когда всего за 44 дня Вооруженные силы Азербайджана смели армянских оккупантов, восстановив территориальную целостность страны. Президент Ильхам Алиев исполнил историческую миссию по освобождению Карабаха и Восточного Зангезура! В дни войны миллионы наших сограждан и внутри страны, и за рубежом, сплотились вокруг Президента Ильхама Алиева. Победа в Отечественной войне стала ярчайшей страницей нашей истории, источником гордости для всех азербайджанцев мира. Президент Ильхам Алиев в те напряженные дни продемонстрировал талант выдающегося стратега и на военном, и на дипломатическом фронте. Глава государства успешно противостоял беспрецедентному давлению из-за рубежа, потому что армянское руководство чуть ли не ежедневно обзванивало лидеров крупнейших стран мира в попытке остановить контрнаступление Азербайджана. А в навязанной нам информационной войне Президент Ильхам Алиев стал голосом правды о нашей стране: свидетельство тому - десятки интервью ведущим мировым СМИ, в которых глава государства отстаивал справедливую позицию Азербайджана. Победа в войне создала совершенно новую реалию на Южном Кавказе - больше нет статус-кво, больше нет оккупации, больше нет никаких линий соприкосновения, больше нет мифов о "победоносной" армянской армии.

Прошел всего год с окончания войны, но под личным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой освобожденные территории уже преображаются. В Карабахе развертывается невиданная по размаху, скорости и эстетике работа: на руинах вырастают первые кварталы сел и городов, аэропорты, коммуникации. Азербайджан начал выстраивать современную инфраструктуру на освобожденных территориях. За несколько месяцев был построен и сдан в эксплуатацию международный аэропорт в Физули, еще два аэровокзала будут готовы к использованию в ближайшее время. Строится разветвленная дорожная сеть, которая свяжет возрожденные населенные пункты и районные центры в Карабахе и Восточном Зангезуре. Уже заложен фундамент Зангезурского коридора, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахчываном и братской Турцией. Только эти проекты, работа над которыми была развернута в такие короткие сроки, превратят освобожденные территории Азербайджана в крупнейший транзитный хаб всего региона, позволят диверсифицировать транзитные грузоперевозки по всем направлениям.

Успехи Президента Ильхама Алиева многогранны, поражают своим охватом и четко очерчивают портрет лидера мирового масштаба, внесшего безусловный вклад в выстраивание мирового порядка. Возглавляемое Президентом Ильхамом Алиевым Движение неприсоединения стало авторитетным актором самых актуальных международных процессов. Благодаря лидерству, политической воле и инициативам Президента Ильхама Алиева позиция Движения неприсоединения по самым острым мировым вопросам - в том числе по борьбе с пандемией - стала более активной и консолидированной. Президент Ильхам Алиев жестко ставит с самых высоких трибун проблемы, связанные с так называемым "вакцинным национализмом" и двойными стандартами в распределении критически необходимых вакцин от коронавируса между странами мира. В свою очередь, Азербайджан не только осуществляет пожертвования Всемирной организации здравоохранения, но и оказывает гуманитарную помощь целому ряду стран, безвозмездно отправляя туда партии вакцин от коронавируса. А Организацией Объединенных Наций была принята выдвинутая по инициативе Президента Ильхама Алиева резолюция "Об обеспечении равного, своевременного, универсального доступа к вакцинам по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией" - ее поддержали 126 стран-членов организации.

За последние два десятилетия Азербайджаном реализованы казавшиеся невыполнимыми проекты и задачи. Президент Ильхам Алиев дал понять всем, что нет нерешаемых проблем, если есть железная воля Лидера, воплотившего в реальность мечту миллионов, феноменально доказавшего, что его путь - путь побед и развития.

Коллектив медиа-компании Day.Az присоединяется к пожеланиям, поздравлениям и словам искренней благодарности, которые поступают в адрес Президента Ильхама Алиева со всего мира.