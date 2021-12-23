Майя Санду поздравила Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Молдова Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем и желаю здоровья.

Помню наш открытый и конструктивный разговор на нашей недавней встрече, проведенной в рамках саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

В связи с этим знаменательным днем выражаю уверенность в том, что существующие между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой традиционные отношения дружбы и сотрудничества и дальше будут развиваться на благо наших стран, народов.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".