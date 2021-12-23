Повышена зарплата военнослужащих Службы внешней разведки Азербайджана

Президент Ильхам Алиев 23 декабря подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия военнослужащих действительной военной службы и месячных должностных (тарифных) окладов гражданских сотрудников Службы внешней разведки Азербайджана, не являющихся государственными служащими, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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