https://news.day.az/officialchronicle/1419308.html Повышены зарплаты сотрудников Гостаможни, имеющих специальные звания
Повышены зарплаты сотрудников Гостаможни, имеющих специальные звания
Президент Ильхам Алиев 23 декабря подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана, имеющих специальные звания, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских сотрудников, не являющихся государственными служащими, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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