Повышены зарплаты сотрудников Гостаможни, имеющих специальные звания

Президент Ильхам Алиев 23 декабря подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана, имеющих специальные звания, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских сотрудников, не являющихся государственными служащими,  передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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