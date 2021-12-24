Руководители религиозных конфессий в Азербайджане поздравили Президента Ильхама Алиева

Руководители религиозных конфессий в Азербайджане направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Для нас высокая честь поздравить Ваше превосходительство со знаменательным юбилеем - 60-летием со дня рождения, да ниспошлет Всевышний успехов в Вашей деятельности во имя азербайджанского народа и государства, чрезвычайных усилиях на международной арене.

Вы подошли к возрасту мудрости жизни, одержав такую грандиозную Победу, о которой может мечтать любой государственный деятель в мировом масштабе. Вы являетесь государственным деятелем, подтвердившим свою мудрость не возрастом, не датой рождения, а делами, государственным мышлением. Карабахская Победа, подаренная Вами азербайджанскому народу, являясь неоценимой заслугой успешного государственного деятеля, победоносного полководца перед родным народом, имеет масштабы события, которое останется в истории человечества. Значение этой Победы для будущего нашей Родины, региона неоценимо, судьбоносно с точки зрения направлений развития мира.

Нацеленная на освобождение азербайджанских земель и восстановление территориальной целостности Победоносная Отечественная война, которой Вы руководили , являясь Верховным главнокомандующим, осталась в летописи истории как торжество правды и справедливости. По милости Всевышнего Вы благодаря мощи азербайджанской армии, нерушимой солидарности и воле народа, мудрой политике, основанной на единстве государства и народа, обеспечили победу правого дела Азербайджана. Именно Ваше превосходительство, как победоносный полководец - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, в знаменательный период жизни подарили азербайджанскому народу великую Победу, эту радость и честь.

Мы гордимся тем, что благодаря решительности Вашего превосходительства - автора Карабахской Победы, выдающегося сына азербайджанского народа, мудрого главы государства, подарившего всем гражданам нашей страны, независимо от языка и вероисповедания, эти мгновения гордости, наш государственный флаг стал развеваться в освобожденном Карабахе, с минаретов наших мечетей зазвучал азан, наши религиозные храмы, подвергшиеся вандализму в период оккупации, были вызволены из плена.

Всевышний поощряет усилия и деяния тех, кто находится на верном пути. Слава Всевышнему, что нашей Родине, нации выпало счастье иметь лидера, приносящего им успехи. Реалии Азербайджана, известного своей экономикой, способной преодолеть кризисы, образцовой политической культурой, религиозно-духовными ценностями, находятся в центре внимания мира. Все это, несомненно, благодаря Вашей твердой, последовательной политической воле. Сегодня Азербайджан, приверженный мультикультуральным, общечеловеческим ценностям, под Вашим руководством устраняет горькие последствия армянского вандализма на освобожденных от оккупации землях, осуществляет грандиозные инфраструктурные проекты, широкомасштабную созидательную работу. Нас безгранично радуют Ваша решительная воля и деятельность, связанные со строительством и восстановлением святилищ, храмов и мест поклонения.

Уважаемый господин Президент, для нас, руководителей религиозных конфессий, высокая честь сердечно поблагодарить Вас за заслуживающую одобрения деятельность в стране и на международной арене, практические шаги, направленные на обеспечение высокого уровня отношений между религией и государством в Азербайджане. Славная годовщина Вашей жизни дает нам приятную возможность еще раз выразить Вашему превосходительству глубокую признательность всех верующих Азербайджана за большие заслуги перед Азербайджанским государством и обществом. Представители различных религиозных конфессий в Азербайджане - верующие и религиозные деятели гордятся и верят, что под руководством Вашего превосходительства, поднявшего Азербайджан и свой народ на высоту страны-победительницы и победоносного народа, и впредь будет покорять новые вершины и всегда добиваться успехов. Самой большой наградой для Вас как победоносного полководца народа-победителя, покорителя Карабаха, Верховного главнокомандующего, главы Азербайджанского государства, принимающего в день рождения поздравления из различных уголков мира, являются поддержка и солидарность народа, безграничная любовь, глубокое доверие и бесконечная признательность. Слава Вам, желаем Вам всегда находиться на высоте, пусть удача никогда не покинет Вас! Молитвы верующих, поддерживающих Ваше превосходительство и политический курс, обеспечивающий процветание и прогресс Азербайджана, постоянно ощущающих Ваше внимание, заботу и покровительство, всегда с Вами.

Уважаемый господин Президент, от имени Консультативного совета действующих в Азербайджане религиозных конфессий сердечно поздравляем Вас - главу Азербайджанского государства будущего со славной годовщиной, выражая волю верующих страны, желаем Вашему превосходительству и Вашей прекрасной семье здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя нашей государственности. По случаю славного юбилея мы рады передать Вашему превосходительству сердечные поздравления и добрые пожелания авторитетных религиозных деятелей, в том числе муфтиев Северного Кавказа, которые высоко ценят Ваш большой практический вклад в дело межрелигиозного и межцивилизационного диалога в глобальной плоскости.

Да поможет Вам Всевышний, пусть Его милость и милосердие всегда будут сопровождать азербайджанский народ, государство и его мудрого руководителя, да хранит Он Азербайджан! Аминь!

С глубоким уважением и почтением,

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде

председатель Управления мусульман Кавказа,



Милих Евдаев

руководитель Общины горских евреев в Азербайджане,



муфтий Салман Мусаев

первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа,



Архимандрит Алексий Никоноров

секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви,



епископ Владимир Фекете

ординарий Апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане,



Александр Шаровский

руководитель Общины европейских евреев в Баку,



Роберт Мобили

председатель Албано-удинской христианской религиозной общины".