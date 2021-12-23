Президент Ильхам Алиев подписал указ об усилении соцзащиты военнослужащих с инвалидностью и сотрудников органов внутренних дел

Президент Ильхам Алиев 23 декабря подписал указ о мерах по усилению социальной защиты военнослужащих, которым назначена инвалидность в результате получения увечья (ранение, травма, контузия) или болезни при выполнении обязанностей военной службы в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, либо в период действительной военной службы, и сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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