https://news.day.az/officialchronicle/1419331.html Президент Ильхам Алиев подписал указ об усилении соцзащиты военнослужащих с инвалидностью и сотрудников органов внутренних дел
Президент Ильхам Алиев подписал указ об усилении соцзащиты военнослужащих с инвалидностью и сотрудников органов внутренних дел
Президент Ильхам Алиев 23 декабря подписал указ о мерах по усилению социальной защиты военнослужащих, которым назначена инвалидность в результате получения увечья (ранение, травма, контузия) или болезни при выполнении обязанностей военной службы в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, либо в период действительной военной службы, и сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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