Повышены зарплаты сотрудников министерства юстиции Азербайджана

Президент Ильхам Алиев 23 декабря подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия сотрудников Пенитенциарной службы и Главного медицинского управления министерства юстиции Азербайджана и месячных должностных (тарифных) окладов гражданских сотрудников, не являющихся государственными служащими, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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