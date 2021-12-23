https://news.day.az/officialchronicle/1419332.html Повышены зарплаты сотрудников министерства юстиции Азербайджана
Повышены зарплаты сотрудников министерства юстиции Азербайджана
Президент Ильхам Алиев 23 декабря подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия сотрудников Пенитенциарной службы и Главного медицинского управления министерства юстиции Азербайджана и месячных должностных (тарифных) окладов гражданских сотрудников, не являющихся государственными служащими, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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