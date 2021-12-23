В Азербайджане назначен начальник Госслужбы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком

23 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Аббасбейли Мамеда Аслан оглу главой Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.