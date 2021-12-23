https://news.day.az/officialchronicle/1419351.html В Азербайджане назначен начальник Госслужбы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане назначен начальник Госслужбы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
23 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Аббасбейли Мамеда Аслан оглу главой Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.
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