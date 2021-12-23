https://news.day.az/officialchronicle/1419369.html В Азербайджане размер прожиточного минимума для трудоспособного населения утвержден в размере 220 манатов
В Азербайджане размер прожиточного минимума для трудоспособного населения утвержден в размере 220 манатов
23 декабря Президент Ильхам Алиев подписал закон "О прожиточном минимуме в Азербайджане на 2022 год".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно закону, размер прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения устанавливается в размере 210 манатов, для трудоспособного населения - 220 манатов, для пенсионеров - 176 манатов, для детей - 193 маната.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре