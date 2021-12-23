https://news.day.az/officialchronicle/1419370.html В Азербайджане утвержден закон "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2022 год"
В Азербайджане утвержден закон "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2022 год"
23 декабря Президент Ильхам Алиев подписал закон Азербайджанской Республики "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2022 год".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2022 год утверждены в размере 180 375 536, 0 манатов, расходы - 180 375 536,0 манатов.
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