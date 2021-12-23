В Азербайджане утвержден бюджет Государственного фонда социальной защиты на 2022 год

23 декабря Президент Ильхам Алиев подписал закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Утверждены доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2022 год в размере 5 306 770 072,0 манатов, расходы - 5 306 770 072,0 манатов.